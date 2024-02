Hotel per observar aus a Bovera

Una cabana de pedra seca a Bovera, aixecada fa més de cent anys, s’haurà de convertir en un lloc d’acollida per als aficionats a les aus. Aquest és l’últim projecte dels responsables de l’Estació Ornitològica El Parapeu. Es tracta d’un lloc integrat a un camp de cultiu d’oliveres ecològiques, que combina l’estudi i la difusió de les aus silvestres amb el suport de l’Institut Català d’Ornitologia.

Els propietaris d’aquesta explotació han rebut un premi de 1.000 euros del Programa d’Emprendedoría Rural de l’Associació Leader Ponent per poder desenvolupar un projecte comunicatiu que integri, sota una mateixa marca, la producció d’oli ecològic (Berança) i el seu projecte ornitològic (Parapeu). Ara aspiren a altres ajuts que permetin finançar part dels 15.000 euros que calculen que costarà la rehabilitació d’aquesta antiga cabana de pedra per convertir-la en un allotjament amb capacitat per a quatre persones. Permetrà acollir visitants que actualment estan obligats a allotjar-se fora del poble o efectuar visites de molt curta durada. Aquest allotjament permetrà organitzar estades de dos dies per aprofundir en l’estudi dels mixons salvatges.

L’Estació Ornitològica El Parapeu rep visites d’escolars i nombrosos amants de l’ornitologia, alguns de procedents de països com Suïssa i els Estats Units. A banda d’aquesta rehabilitació, l’entitat projecta també la construcció de dos observatoris d’aus i la incorporació d’una zona d’aparcament, a més de dissenyar quatre rutes botàniques, en les quals es preveu la instal·lació de fins a 54 plafons per aportar informació no només botànica, sinó també paisatgística i cultural. També hi haurà un magatzem adjacent a l’allotjament.