Vora 16 anys per acabar l'Espai de les Arcades

L’Espai Cultural de les Arcades de Castelldans està conclòs a la fi, després de gairebé setze anys, malgrat que les obres van estar paralitzades gairebé una dècada. Segons l’alcalde, Conrad Llovera, la intenció és inaugurar-lo a la primavera per, tot seguit, començar la instal·lació de serveis i equipaments. Aigües del Segarra-Garrigues (ASG) va reprendre a mitjans de l’any passat els treballs, que han suposat una inversió de més de 850.000 euros.

A la planta baixa, on fa anys es van traslladar les arcades de l’antic convent cartoixà medieval, s’ubicarà la biblioteca. També comptarà amb sales on es duran a terme activitats culturals, hotel d’entitats i una exposició permanent sobre la biodiversitat de la zona, a banda d’un punt dedicat al canal Segarra-Garrigues, va explicar Llovera. Es tracta d’una obra de compensació, ja que ASG havia d’edificar en aquest immoble un centre d’interpretació sobre els ecosistemes esteparis que, finalment, es va instal·lar a Mas de Melons. Els primers treballs van consistir a netejar l’interior del tot l’edifici i a tancar portes i finestres amb xarxes per evitar l’entrada de coloms. Problemes per a l’administració del material han demorat l’actuació els últims mesos.