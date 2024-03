Bovera atura les obres de restauració d'un arc romànic de l'església arran de les queixes dels veïns

Comparativa de l'arc romànic de l'església de Bovera, a l'esquerra amb les obres que s'hi han començat a fer i a la dreta com estava abans d'aquestes.Autor: Independents per Bovera (IxB)

L'Ajuntament de Bovera, a les Garrigues, ha aturat temporalment les obres de restauració d'un arc romànic del segle XIII de l'església de Sant Josep. El motiu són les queixes que la intervenció ha generat entre una part dels veïns i del grup municipal a l'oposició, d'Independents per Bovera (IxB), que a través de les xarxes socials ho ha qualificat de "veritable crim" contra el llegat del municipi, ja que per substituir el formigó que hi havia des del segle passat per pedres noves també s'ha arrancat algunes pedres originals. Dilluns un arqueòleg i una arquitecta dels Serveis Territorials de Cultura van inspeccionar l'obra i van demanar a l'ajuntament que l'aturés al no haver-hi un estudi històric, que el consistori ja ha encarregat.

L'església està catalogada Bé Cultural d'Interès Local i l'arc en qüestió ja s'havia reformat el segle passat utilitzant formigó, material que en aquesta nova actuació es vol treure i substituir per pedra.

El consistori defensa que els treballs són de competència municipal i no necessitaven l'autorització prèvia del Departament de Cultura. A més, fa dos anys van redactar una memòria amb el Consell Comarcal per demanar una subvenció a la Diputació de Lleida per reformar l'arc. Al projecte hi faltava, però, l'estudi històric que ara s'ha demanat per poder reprendre els treballs aviat.