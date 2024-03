El consistori paralitza una polèmica obra a l'església

detail.info.publicated REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Bovera ha parat obres per restaurar un arc romànic de l’església de Sant Josep al cap de pocs dies d’iniciar-les. Havien xocat amb el rebuig de part dels veïns i dels regidors a l’oposició al consistori, el grup municipal d’Independents per Bovera (IxB-AM, marca blanca d’ERC). Els contraris a aquesta actuació consideren que “posa en perill” aquest element arquitectònic del segle XIII al descartar algunes de les pedres originals per substituir-les per altres encarregades a picapedrers de la comarca.

Els contraris a aquesta obra van informar el departament de Cultura. Segons IxB, una vintena de veïns la “van aturar pacíficament” dilluns. Aquell mateix dia, van afegir, un arqueòleg i una arquitecta de la conselleria van acudir a inspeccionar els treballs. Van demanar a l’equip de govern de Junts que els aturés, després de constatar que no hi havia un estudi històric que avalés les actuacions en marxa per reconstruir l’arc i que peces originals havien estat rebutjades.L’alcalde, Òscar Acero, va explicar que han encarregat ja aquest informe i espera poder reprendre les obres quan el consistori el rebi, a partir de la setmana vinent. Els treballs a l’església de Sant Josep, declarada bé cultural d’interès local (BCIL), no exigien l’autorització prèvia del departament de Cultura. Tanmateix, Acero va afirmar que, abans d’iniciar-los, el consistori es va dirigir tant a la conselleria com al bisbat, propietari de l’edifici. Va assegurar que aleshores no hi va haver objeccions. “Des de Patrimoni la Generalitat ens van dir de paraula que l’obra era una potestat municipal”, va assenyalar l’alcalde.Les obres, subvencionades fa aproximadament un any per la Diputació es van iniciar d’acord amb un projecte elaborat el 2022 per l’oficina tècnica del consell de les Garrigues. El primer edil va assegurar que els serveis tècnics tampoc no van advertir de la necessitat de redactar un informe històric. “Fer-ho suposarà pagar dos o tres mil euros més abans de poder continuar amb les obres”, va dir. “Les hem parat per no tenir problemes”, va afirmar Acero, convençut que l’actuació del consistori és correcta. Va explicar que suposa substituir formigó instal·lat al segle passat per simular carreus i part de l’arc per peces de pedra. “N’hem retirat algunes de les antigues, però només perquè ja estaven desfetes”, va dir.L’alcalde va atribuir les objeccions a “un atac polític” per part de l’oposició. Per la seua part, el grup d’IxB va afirmar que “el deure moral i legal d’un ajuntament és preservar el llegat històric i el patrimoni local, però en aquest cas s’ha atacat”. L’edil d’aquesta formació Florinda Vidal va afegir que “no podem tolerar que la desídia i la ignorància acabin amb 800 anys de la nostra història”.Per la seua part, el departament de Cultura no va precisar ahir com procedirà després de la inspecció aquesta setmana a les obres de l’església de Bovera.