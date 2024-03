Demanen a la Generalitat protecció per posar límit a la contaminació de l'aire

L’ajuntament de les Borges Blanques demanarà a la Generalitat que declari la capital de les Garrigues zona de protecció especial de l’ambient atmosfèric, una figura que fins ara només s’ha aplicat a la província de Barcelona per provar de posar límit a la contaminació de l’aire. Així ho planteja una moció que els partits al govern municipal, Borges per la República (BxR) i ERC, sotmetran a l’aprovació del ple dilluns. Aquesta sol·licitud al Govern forma part d’una sèrie de mesures que planteja el consistori per garantir la qualitat de l’aire.

L’alcalde, Josep Farran (BxR), va explicar que l’ajuntament demanarà també a la Generalitat nous estudis sobre contaminació atmosfèrica. Un per completar el que la Generalitat va fer el 2016, ja que el consistori considera que aleshores no es van completar les proves. A més, sol·licitaran un segon estudi per establir si existeix correlació entre les emissions d’indústries de la zona i els bancs de boira densa que aquest hivern han obligat a limitar la circulació a l’AP-2 a un sol carril i a 40 quilòmetres per hora.

Finalment, el consistori preveu adquirir una estació meteorològica pròpia per complementar la del Servei Meteorològic de Catalunya a Juneda.