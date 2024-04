Endesa dona suport a duplicar l’àrea per a la reintroducció de la tortuga mediterrània a Bovera

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La finca destinada a la reintroducció de la tortuga mediterrània a Bovera, a la comarca de Les Garrigues, ha "més que duplicat la seua mida" amb l’adhesió de terrenys contigus, una àrea gestionada per l’entitat Trenca i avalada per la companyia elèctrica Endesa. Han ampliat els tancaments en un perímetre de 1.790 metres lineals "per no arribar a un punt de saturació poblacional" dels animals, i habilitat tancaments específics a les dos parcel·les, informa l’empresa en un comunicat d’aquest dimecres.

Endesa ha defensat que és "una zona idònia" per consolidar la població viable de la tortuga mediterrània, un animal en perill d’extinció a la Península i que compta amb 8.500 exemplars en llibertat a Catalunya. Ha emmarcat aquesta iniciativa en el seu Pla de Conservació de la Biodiversitat i ha xifrat en uns 29 els projectes de protecció d’espècies amenaçades, espais i hàbitats que desenvolupa a Espanya anualment.

Des del 2015, han alliberat 291 exemplars de tortugues procedents del Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya (Crarc) i els concentrats a la vall de Bovera han augmentat en un 61% en els últims tres anys –des dels 105 en 2021 fins els 172 de 2023–.