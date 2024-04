'Dones transformadores' arriba a les Garrigues i ja en suma més de vuitanta

Una vintena de dones de les Garrigues es van sumar ahir a Arbeca al projecte Lleida, terra de dones transformadores, impulsat per la Generalitat i que va arrancar a començaments d’any al Pla d’Urgell. En un acte celebrat a la Sala Centre, les dones de la comarca que formen part d’aquesta iniciativa van ser fotografiades. Les seues imatges i documentació sobre elles s’incorporarà als materials de difusió del projecte. Aquest ja compta des de l’inici amb vuitanta participants. En els propers dies s’instal·laran en parets dels pobles de procedència de les protagonistes una quinzena de murals de gran format sobre les protagonistes. La intenció és fer valer l’esperit transformador d’aquestes dones.

L’acte va comptar amb l’assistència de la consellera de Territori, Ester Capella; la delegada del Govern a Lleida, Montse Bergés, i l’alcalde d’Arbeca, Sergi Pelegrí. Les protagonistes van compartir experiències professionals, van debatre sobre la transformació feminista de la Lleida rural, sobre la necessitat de superar l’agropatriarcat i sobre les desigualtats i estigmes que pateixen en l’entorn rural. La consellera de Territori va afirmar que l’aposta estratègica per a l’equilibri territorial ha de tenir també una mirada feminista i incloure “espais de debat en què compartir projectes, que dones transformadores siguin referents per a altres que vulguin ser transformadores”. Va afegir que Territori “és un departament social les polítiques del qual garanteixen els drets de les persones, com habitatge i mobilitat”. Per la seua part, Bergés va destacar que aquesta iniciativa contribueix a la “transformació feminista del món rural”.