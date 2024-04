Inversió de 2,4 milions per evitar la despoblació rural i adequar cases buides

El departament de Territori destinarà 2,4 milions a rehabilitar i adequar habitatges en petits municipis rurals a través de dos programes: Arrelament i el Programa d’Habitatge en el Món Rural. Així ho va avançar ahir la consellera de Territori, Ester Capella, durant una visita al Soleràs, a les Garrigues. Va afegir que ja s’han licitat les obres de millora dels edificis en quatre municipis de les Garrigues Altes, Bovera, el Soleràs, la Granadella i Juncosa, amb una inversió de 472.000 euros, que s’inclouen en el projecte Arrelament. Es preveuen fins a deu habitatges de lloguer social. Les obres s’iniciaran al juliol i acabaran al desembre. Així mateix, va apuntar que també s’han publicat les bases de la convocatòria d’ajuts per a la rehabilitació del Programa d’Habitatge en el Món Rural, amb un pressupost de dos milions d’euros per a municipis de menys de cinc-cents habitants del conjunt de Catalunya, de fins a 1.000 habitants de les comarques de les Garrigues, la Terra Alta, el Ripollès, el Priorat i la Ribera d’Ebre, i també tots els municipis de la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran (en queden excloses les capitals de comarca Vielha, el Pont de Suert, Sort, Tremp, la Seu d’Urgell i Puigcerdà).

La convocatòria de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya s’obrirà el dia 10 d’abril i podran presentar-se sol·licituds entre els dies 15 d’abril i 28 de juny. Per a la titular de Territori, tots dos programes tenen com a finalitat revertir la pèrdua de població i afavorir l’assentament de noves famílies als pobles rurals.Al Soleràs, Capella va visitar l’antic edifici de les Escoles, en el qual es crearan dos allotjaments, uns dels quals quedarà finalitzat amb aquesta actuació del programa Arrelament. Aquests habitatges es destinaran a cobrir necessitats temporals d’allotjament de col·lectius amb dificultats per poder accedir a l’habitatge. Per un altre costat, el programa Arrelament també preveu millores a l’Eix de les Garrigues (vegeu el desglossament).

Més inversió per a l’Eix de les Garrigues i la fibra òptica

El programa Arrelament a les Garrigues Altes contempla una inversió de deu milions d’euros a l’Eix de les Garrigues per poder millorar la mobilitat a la comarca i el desplegament de la fibra òptica en tots aquests pobles. Territori està redactant els projectes, que inclouen obres de millora i el traspàs de la titularitat d’algunes de les vies. Els treballs estan valorats en deu milions d’euros, que es finançaran entre la Generalitat (7,5 milions) i la Diputació (2,5 milions). Es tracta de la transformació del camí de Torrebesses a Castelldans a carretera; la millora de la carretera C-233 entre la Granadella i el Soleràs i millores al camí dels Torms, la Granadella i Bellaguarda.