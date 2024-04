A la venda més de 300 tapes de caragols per restaurar una font

El centre històric de l’Albi acollirà aquest diumenge la VIII FirAlbi, la Fira dels Caragols, que comptarà amb més de 50 parades i espera repartir prop de 300 tapes, en una jornada en què s’esperen uns 2.000 visitants i en la qual es cuinaran una cinquantena de quilos de caragols. Així ho va explicar l’alcaldessa, Anna Feliu. El certamen compta amb la col·laboració de la Federació de Colles de l’Aplec del Caragol de Lleida (Fecoll). De fet, l’entitat oferirà una degustació de tapes de caragols a la gormanda a un preu de 5 euros cada ració. La recaptació, que s’estima que oscil·larà entre els 1.500 i 2.000 euros, es lliurarà íntegrament a l’Associació de Belles Arts, que es dedica a la promoció i restauració del patrimoni local i que, per segon any consecutiu, es destinarà a la restauració de la font Quadrada, del segle XIX i que va quedar malmesa per les riuades del 2019.

El dinar de la Fira servirà per donar pas als actes de celebració del centenari del Club Futbol l’Albi, durant el qual es presentarà el nou himne i es projectarà un vídeo. A la mitja part es podrà comprar la samarreta commemorativa.Tant el president de la Fecoll, Ferran Perdrix, com Feliu van indicar que aquesta Fira “pretén fomentar el caragol com un element de cohesió social i que també es degusti com un aperitiu, no només com a plat principal” en els menús. Feliu va remarcar que, a més dels caragols, també es promocionaran altres productes locals i de proximitat. Els visitants podran gaudir d’un dinar de Fira i l’exposició de flascons de colònia del Ramon, un veí que va morir a causa de la pandèmia de la covid-19.