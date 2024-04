El consistori busca local per obrir-hi una botiga d'aliments

L’ajuntament de Bovera està buscant un local per obrir una botiga d’aliments i, d’aquesta manera, garantir l’atenció als veïns i evitar-los desplaçaments a Lleida o a Flix. Segons l’alcalde, Òscar Acero, s’han trobat dos immobles i s’està negociant amb els propietaris per veure quin és el més avantatjós per a adquirir-lo o cedir-lo, si és possible. La intenció és que pugui entrar en funcionament aquest mateix any, ja que la població no compta amb un establiment d’aquest tipus. S’afegiria a la nova fleca i el bar del local social. Oferir el major nombre de serveis és un dels objectius del consistori per poder evitar les pèrdua d’habitants. “És necessari que un poble ofereixi el més bàsic perquè els veïns visquin a gust i no tinguin la necessitat de desplaçar-se. És vital per poder frenar la despoblació”, va remarcar Acero.

Aquesta actuació es finançarà amb els fons de transició nuclear, que es destinaran a l’adquisició del local i a la reforma. “Una vegada estigui habilitat, buscarem una persona o família que es vulgui fer càrrec del negoci, o bé traurem a concurs l’explotació. No volem que sigui un petit ultramarins, sinó un establiment en el qual es pugui trobar de tot”, va dir l’alcalde. En aquest sentit, l’ajuntament no descarta que el pugui gestionar alguna franquícia. La botiga se sumaria a la fleca que es va reobrir el gener de l’any passat després d’estar un any tancat. Va estar inactiva més de quinze anys fins que, el 2020, es va contractar una família que després va abandonar la població. També hi ha el bar del local social, que ofereix serveis de menjador des de finals de l’any 2021.Per una altra banda, Acero va indicar que segueixen a l’espera d’informes per poder prosseguir amb les obres per restaurar un arc romànic de l’església de Sant Josep. Aquestes van quedar paralitzades després de queixes veïnals, de l’oposició i una inspecció de Cultura. Segons l’alcalde, informes i obres suposaran un sobrecost de més de 12.000 euros.