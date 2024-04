El castell estrena 10 codis QR per explicar la seua història i arquitectura

L’Associació Amics del Castell de la Floresta ha presentat deu codis QR que permeten la visita lliure al conjunt de la fortalesa medieval per conèixer els diversos elements històrics i arquitectònics del conjunt. L’associació va estrenar l’any passat projeccions audiovisuals immersives al castell medieval per donar a conèixer la vida quotidiana a la fortificació. Es tracta d’una mostra amb un enfocament poètic que es completa amb referències històriques que els visitants ja poden consultar amb ajuda dels seus smartphones, a través de codis QR repartits per l’immoble.

Aquesta iniciativa s’emmarca en un projecte per restaurar el castell i destinar-lo a usos culturals i econòmicament viables. Per fer-ho possible, l’Associació Amics del Castell de la Floresta va iniciar una campanya de finançament col·lectiu a través de la plataforma Verkami.Precisament, dissabte passat el castell va acollir la jornada El castell de la Floresta, patrimoni i turisme per analitzar la necessitat de protegir el patrimoni històric i promoure el turisme.La jornada informativa va comptar amb la presència de tècnics que van analitzar com aprofitar de patrimoni com un actiu turístic evitant la seua degradació.