Fulleda tindrà vetllatoris 'low-cost'

Els veïns de Fulleda disposaran a finals d’aquest any d’un tanatori públic que els evitarà els desplaçaments i les factures que ara els comporta la defunció dels seus familiars al no disposar d’aquest servei a la localitat.

El nou edifici de l’ajuntament, que obrirà les portes al públic en unes setmanes, disposa a la planta -1, a la qual s’accedeix a peu de carrer per la zona posterior, d’un espai reservat per acollir el vetllatori i per al qual l’equip de govern que dirigeix Jordi Arbós ja disposa d’un disseny elaborat per la tècnic municipal.“Voldríem que estigués disponible abans de final d’any. Tenim el projecte de la sala i l’estructura ja està acabada amb l’edifici, és la mateixa”, explica Arbós.L’equip de govern preveu que l’adquisició i instal·lació de l’equipament del servei tindrà un cost d’entorn de 80.000 euros per al qual està buscant un finançament de què espera disposar en uns mesos.

Els tanatoris privats cobren 600 euros i més per jornada i a Fulleda se’n plantegen 150 per funeral

La posada en marxa del servei té un doble objectiu: evitar a les famílies les molèsties que els suposen els desplaçaments a altres localitats per celebrar els vetllatoris i reduir les elevades factures que els implica aquesta part dels funerals. La utilització de sales de vetllatori no sol baixar dels 600 euros per jornada, encara que en ocasions es tarifen per hores.I quant a la distància, els tanatoris més propers a Fulleda són els de Tarrés, a sis quilòmetres, i l’Espluga Calba, a set, ambdós de titularitat municipal però que són explotats per empreses funeràries mitjançant concessions.“La nostra idea és utilitzar un sistema similar, però posant com a condició per a la concessió que el vetllatori no resulti car”, anota en aquest sentit l’alcalde. Alguns tanatoris d’àrees rurals apliquen tarifes de 150 euros per funeral.

D’altra banda, a final de mes conclouran els treballs de la primera fase de la casa consistorial de Fulleda, un edifici de baix consum energètic per la combinació de tècniques d’aïllament que reduiran la demanda i la generació de part de la seua pròpia energia amb plaques fotovoltaiques.“Vint anys ens ha costat, encara que l’impuls l’hi hem donat en els tres últims”, va dir l’alcalde.L’edifici, amb un cost de 600.000 euros, tindrà a la planta carrer la zona d’oficines i d’atenció al públic, en la qual també hi haurà el consultori mèdic. “No caldrà pujar escales. Serà més còmode per als veïns”, afegeix l’alcalde de Fulleda.