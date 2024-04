El Govern destina 1,5 milions d'euros per millorar l'eficiència energètica del regadiu a la comarca de les Garrigues

detail.info.publicated acn

El Govern destinarà 1,5 milions d'euros per millorar l'eficiència energètica del reg de les Garrigues Sud i la Comunitat de Regants de l'Albi. D'aquesta manera, prop de 870.000 euros es destinaran a la instal·lació d'una planta solar aïllada amb una potència de 500 kW per al subministrament de l'estació de bombament del regadiu del Garrigues Sud ubicada al municipi de Bovera (Garrigues). D'altra banda i per un import de prop de 750 euros, s'instal·larà una altra planta solar i es faran obres annexes a la Comunitat de Regants de l'Albi per al reg de suport de l'olivera als termes municipals de l'Albi, la Pobla de Cérvoles, Cervià de les Garrigues, el Vilosell i les Borges Blanques, tots ells a la comarca de les Garrigues.

En el cas de la infraestructura del reg de les Garrigues Sud, l'autorització de les despeses té un caràcter pluriennal distribuïda en 518.343 euros l'any 2024 i de 345.562 euros el 2025. Per la seva banda, la comunitat de regants col·labora amb un 15% d'aquest import d'acord amb el finançament establert en la legislació en matèria d'aigües de Catalunya.

El cost energètic ha esdevingut la principal despesa de les Comunitats de Regants, que requereixen d’energia per a impulsar aigua per a regar. En aquest sentit, un dels elements clau és la reducció del cost de l’electricitat i el bombament solar és una alternativa viable per a reduir el cost energètic. L'objectiu és rebaixar les despeses de funcionament del sistema de bombament de la EB5 de primeres etapes (I, II, III).

La Comunitat de Regants del Garrigues Sud abasta els municipis de Flix, Bovera, La Granadella, Bellaguarda, els Torms i Juncosa i actualment rega una superfície de 9.360 hectàrees.

Pel que fa a la instal·lació d’una planta solar i les obres annexes a la Comunitat de Regants de l’Albi, l’autorització de despeses també té un caràcter pluriennal distribuït en 224.627 euros el 2024 i 524.130 euros el 2025. La Comunitat de Regants n’executarà una altra part de les obres per un import total de 132.640 euros.

El projecte pretén substituir l'accionament dels sistemes de bombament mitjançant l'ús de la xarxa elèctrica de la bassa de la zona de reg centre-oest a partir d'un sistema fotovoltaic de 198 kWp per 170kW nominals. També s'adequaran tres bombes i calderins antiariet. Així mateix, es millorarà el sistema de reg per degoteig amb un sistema de filtratge i s'instal·larà un sistema de telecontrol integral. A més, es millorarà el sistema de neteja del fons de les basses amb arquetes de desguàs.

Els projectes es duran a terme mitjançant fons europeus i del Fons Climàtic.