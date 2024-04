L'Albi aposta pel vi

Més de 500 persones van gaudir dissabte passatde la segona edició de la Trobada de Vins de l’Albi que va omplir de gom a gom la plaça de la Vellesa de la població de les 18.00 a les 21.00 hores. Hi van participar un total de 14 cellers: Cal Cols, Celler Comunica, Celler de Dalt, Celler Matallonga, Celler Nessu, Celler Vilalta Pere, Clos de Peguera, Niu Celler, Panoli, Tarannà Po-ètic, Terra Buxena, Tomàs Cusiné, Vital.Vi Natura i Bruma de l’Albi Vins. Precisament, aquest últim celler va ser l’encarregat d’organitzar l’esdeveniment denominat La BiVi, segons va explicar la promotora, Brugués Faura. Va comptar amb la col·laboració de l’ajuntament i del festival Paupaterres.

La jornada va ser tot un èxit ja que es va duplicar la presència de cellers que van estar en la passada edició, en la qual n’hi van participar set, així com la presència de visitants que van acudir ja que en la primera edició hi va haver unes 300 persones. Durant la jornada es van arribar a vendre unes 400 copes de vidre encara que van ser molts més els tiquets que es van comprar amb els quals es van poder fer desgustacions de diversos vins.Segons Faura, també es va comptar amb la col·laboració d’un food truck i el restaurant de la localitat per acompanyar els vins i també d’actuacions musicals. “Els bons resultats han consolidat la idea d’organitzar una tercera edició ja que queda demostrat el suport del públic”, va assegurar Faura. A més, és una excel·lent oportunitat per promoure els vins de la zona i els productes de proximitat, així com el patrimoni de la població, va remarcar. D’altra banda, l’alcaldessa, Anna Feliu, va indicar que la iniciativa compta amb el suport del consistori, ja que suposa un incentiu per a la promoció del poble.

Marató artística de Sonia Alins a Mas Blanch i Jové

Prop d’un centenar de persones van assistir diumenge a la creació en directe d’una obra d’art per part de l’artista lleidatana Sonia Alins al celler Mas Blanch i Jové de la Pobla de Cérvoles. Utilitzant com a materials paper, tinta i acrílics, Alins va dedicar sis hores a la confecció de l’obra davant de l’atenta mirada dels visitants. Val a recordar que la lleidatana, autora de col·leccions com la de Dones d’aigua i reconeguda internacionalment, exposa la seua mostra Somni creatiu a les instal·lacions del mateix celler, mostra que pot visitar-se fins al proper 28 d’abril.