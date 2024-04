Més morts de cabirols al canal d'Urgell

Almenys una dotzena de cabirols morts han aparegut a les comportes del canal d’Urgell a la zona del Collet de les Borges Blanques. Els animals haurien mort ofegats al canal els últims dies. Segons fonts del canal d’Urgell, aquests accidents amb la fauna són més habituals a l’abril i al maig, ja que els animals tenen més mobilitat. Recorden que es va dur a terme una actuació al canal per habilitar rampes de salvament per als animals, però afegeixen que encara així és molt difícil evitar els ofegaments al llarg de tot el recorregut.

El 2021 l’entitat ecologista Ipcena ja va denunciar la mort de fauna autòctona, sobretot cabirols i senglars, al canal d’Urgell. El maig d’aquell any van detectar una vintena de cabirols morts a la mateixa zona del Collet, a la capital de les Garrigues. Per a Ipcena, la infraestructura hidràulica suposa una “trampa mortal” per a la fauna ja que no és difícil que els animals caiguin a l’aigua però sí que ho és que puguin sortir-ne i moren ofegats. L’entitat ja va exigir llavors a la Casa canal que prengués mesures més eficaces per evitar la mortalitat d’animals i va assenyalar que demanaria a la conselleria de Territori que imposés als regants l’aplicació d’aquestes mesures. També al canal Segarra-Garrigues van aparèixer fa gairebé tres anys diversos cabirols morts arrossegats per l’aigua al costat d’una comporta al terme de Torrefeta i Florejacs. En aquest punt estava prevista la futura captació d’aigua del Segarra-Garrigues.D’altra banda, els Agents Rurals han arribat a instal·lar al costat de l’elèctrica, al canal de Gavet de la Conca, al Pallars Jussà, diverses rampes ja que en aquest punt han arribat a rescatar uns 230 animals protegits l’any entre serps, granotes, gripaus i llangardaixos.