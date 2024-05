El CAP de Les Borges Blanques estrenarà al juny rajos X amb fins a tres visites setmanals

La conselleria de Salut ha adjudicat l’adquisició de la unitat de radiologia per al CAP de les Borges Blanques, que gestiona l’Institut Català de la Salut (ICS). Es tracta d’una unitat de rajos X monitorada amb dos detectors, que permetrà fer unes 5.000 exploracions a l’any als habitants de les Garrigues sense que s’hagin de desplaçar altres poblacions.

En les properes setmanes es procedirà a la instal·lació de la maquinària i, el mes vinent, el centre començarà a oferir aquest servei amb la incorporació d’un tècnic en diagnòstic per imatges. Quan s’iniciï l’activitat, es faran exploracions programades dos o tres dies a la setmana, però no es preveu atendre urgències.Al mateix lot s’han inclòs les unitats radiològiques per al CAP de Mollerussa, el Centre Penitenciari Ponent i el Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) Baix Vallès per un import que s’acosta als 860.000 euros. Els aparells tenen una vida útil de dotze anys.El servei de radiologia al centre de les Borges estava previst en el projecte inicial del CAP, però es va desestimar per criteris poblacionals. Amb aquesta instal·lació es dona resposta a una reclamació del territori, que va organitzar mobilitzacions. D’aquesta forma, s’evitaran desplaçaments, encara que el servei a la capital de les Garrigues estava garantit, ja que els pacients estaven derivats al CAP Pla d’Urgell o se’ls donava l’opció d’anar a Lleida.