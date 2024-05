Els bancs de terres de les Garrigues ofereixen 170 ha per atreure joves

Els bancs de terres de les Garrigues, tant el que depèn del consell com el de la comunitat de regants del Garrigues Sud, han consolidat la seua tasca. Junts ofereixen actualment 170 hectàrees, de les quals 80 estan gestionades per l’ens comarcal i unes altres 90 pel regadiu de suport. El consell té en aquests moments un total de 24 propietaris de finques que ofereixen terrenys per llogar, mentre que hi ha 34 interessats a arrendar parcel·les, la gran majoria persones joves, amb la qual cosa la demanda supera l’oferta. El nombre de contractes firmats fins al desembre de l’any passat va ser sis, segons van indicar responsables de l’organisme comarcal.

El banc de terres de la comarca es va posar en marxa el 2022 i és un dels projectes inclosos dins del Pla Estratègic Territorial de la comarca fins al 2025 per frenar l’envelliment del sector primari i la falta de relleu generacional a les explotacions agràries, facilitant el contacte entre demandants i propietaris de terres i integrant joves al camp com a primer objectiu. Altres reptes són ajudar a complementar la productivitat de les explotacions agràries i el desenvolupament d’activitats agràries no professionals. Queden excloses d’aquesta iniciativa les empreses, ja que, a més de primar l’arribada de nous agricultors al camp, també s’impulsa la possibilitat d’ampliar i oferir petites explotacions per a horts de persones que no són professionals.

El banc del consell comarcal de les Garrigues va ser el primer servei públic d’aquesta naturalesa a Lleida. Al sector privat, a més del banc del regadiu del Garrigues Sud, en funcionament des de fa sis anys, també hi ha el de la comunitat del Segarra-Garrigues. L’objectiu al crear-lo va ser adaptar-se “a la realitat d’una interacció territorial”. El consell va impulsar el seu banc de terres no només per frenar l’abandó de finques, sinó també per evitar que grans empreses acumulin sòl agrícola i hi especulin. Per la seua part, el banc de terres del Garrigues Sud ha col·locat des de la seua creació més de 500 hectàrees de superfície entre un total de 120 pagesos, molts dels quals joves, que també han afavorit la introducció de nous cultius.