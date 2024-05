Una veïna d'Arbeca reobre l'única botiga, tancada al febrer

L’única botiga d’ultramarins de Puiggròs va reobrir aquest dilluns per a satisfacció dels veïns i de l’ajuntament, que des de fa setmanes buscava algú que es fes càrrec del negoci des que va tancar a primers del mes de febrer passat. Jaqueline Martínez, natural d’Agramunt, encara que viu a Arbeca, n’ha agafat les regnes i obre de 8.30 a les 13.00 hores de dilluns a dissabte, de moment.

“No descarto ampliar l’horari a la tarda ja que dilluns tanca el bar i a l’estiu sempre hi ha persones que volen begudes o algun altre article, tot i que encara és aviat i abans m’he de consolidar a l’establiment”, assegura. Ha estat tot un canvi de vida. “Abans treballava a Correus, però me’n vaig cansar i vaig decidir fer un gir a la meua vida. Visc a Arbeca amb el meu marit però estic a molt poca distància de Puiggròs.” El Racó de Puiggròs que regenta ara ven tota mena de comestibles. “He començat amb la venda de pa, congelats i fruita i estic mirant de proveir-me de carn per donar un millor servei. La gent és comprensiva i amable i sap que estic començant”, diu. Des del tancament del comerç, l’ajuntament de la població, propietari del local, ha buscat una persona per fer-se càrrec de la direcció. Segons va explicar l’alcalde, Albert Bellart, fins a cinc persones van presentar sol·licituds per fer-se càrrec de la petita botiga de queviures. El consistori corre amb les despeses de lloguer, electricitat i aigua. Bellart va explicar que era urgent reobrir el comerç ja que dona un important servei a la població, en particular a les persones de la tercera edat que, altrament, es veien obligades a desplaçar-se per fer la compra. “Aquestes setmanes s’ha resolt aquesta situació amb veïns que es prestaven a anar a comprar-los el que necessiten fora”. L’antic arrendatari va tancar per qüestions personals i el consistori va fer una crida per buscar interessats. El tancament de petites botigues és continu en petits pobles tant de les Garrigues com del Segrià.