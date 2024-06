Piscines sense buidar per estalviar aigua

La meitat dels municipis als quals subministra aigua la Mancomunitat d’Aigües de les Garrigues han decidit no buidar les piscines aquest any i han optat per tractar-la amb els seus sistemes de depuració durant els mesos en què els recintes lúdics han estat tancats, la qual cosa demostra una gran conscienciació per la seua part, en paraules del president de l’organisme, Francesc Esquerda. D’altres no han tingut més remei que renovar-la, va remarcar. L’organisme està immers en un estudi per saber quanta aigua de la que subministra a 25 municipis del Segrià i les Garrigues es destina al consum humà, granges, indústries agroalimentàries, molins d’oli, cellers de vi o instal·lacions com piscines municipals o recintes esportius. D’aquesta forma, pretén assegurar un bon ús dels recursos.

Aqualia gestiona des de primers d’aquest mes la Mancomunitat i serà l’encarregada de portar a terme les obres de renovació dels filtres de la planta potabilitzadora i de les seues instal·lacions. Relleva Agbar, que ho ha fet durant els últims anys, i l’objectiu és que les obres estiguin llestes a finals del 2025, segons va explicar Esquerda. Les obres per renovar i ampliar la potabilitzadora, així com el manteniment de les instal·lacions i reparació d’avaries, suposaran una inversió de més de 3 milions d’euros. L’organisme compta amb una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) d’1,6 milions. Esquerda calcula que el projecte estigui acabat per poder licitar i adjudicar les obres abans que acabi l’any.L’entitat ja ha renovat el carboni actiu de la planta potabilitzadora per evitar nous episodis de contaminació per plaguicides, com els dos que el 2022 van obligar a beure aigua embotellada i transportar-la als pobles amb cisternes durant dies. L’any passat no hi va haver incidències d’aquest tipus i tampoc s’han registrat en els cinc primers mesos del 2024, va remarcar Esquerda. La Mancomunitat capta l’aigua del pantà d’Utxesa.

Reclama de nou 53.000 euros per danys a la Paeria de Lleida

La Mancomunitat estàa l’espera que la Paeria de Lleida, a la qual va denunciar per abocaments d’hidrocarburs a Utxesa el 2021 pel mal estat del clavegueram del polígon del Segre, cosa que va derivar el carburant fins a l’embassament, li aboni més de 53.000 € per danys. L’abocament va obligar a tallar el subministrament de 25 pobles i la Generalitat avala que la Paeria s’hagi de fer càrrec del cost. Subministra Alcanó, l’Espluga, la Granadella, els Omellons, Sarroca, el Vilosell, Torrebesses, Bellaguarda, el Cogul, la Pobla de Cérvoles, Juncosa, Vinaixa, la Floresta, el Soleràs, l’Albi, l’Albagés, Aspa, Fulleda, els Torms, Llardecans, Bovera, Cervià, Granyena, Tarrés i Senan, aquest últim a la Conca de Barberà.