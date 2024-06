Nou punt de recàrrega a Vinaixa per a sis cotxes

Vinaixa estrenarà en els propers dies un punt de recàrrega que permetrà la càrrega simultània de sis vehicles elèctrics. Iberdrola és la concessionària de la iniciativa promoguda pel consistori i pionera a les Garrigues. L’alcalde, Josep Maria Tarragó, va explicar que el consistori va adjudicar la concessió del servei a finals del 2021 per un període de deu anys. La firma pagarà 1.000 euros anuals al consistori per la instal·lació. “Hem apostat per licitar aquest espai públic i així ens evitem els costos de manteniment de la instal·lació”; va assenyalar. La infraestructura està integrada per quatre carregadors ultraràpids de 350 kW de potència i dos súpers ràpids de 150kW de potència cada un que permetran la càrrega de sis vehicles alhora. Està ubicada a la zona esportiva de la localitat, a prop de les piscines municipals. “Disposar d’una instal·lació d’aquestes característiques a Vinaixa és fantàstic, perquè és a prop de l’autopista on els punts de càrrega per a vehicles elèctrics d’un sol carregador no són gaire pràctics”, va afirmar el primer edil. L’elèctrica Iberdrola ha portat a terme les obres d’urbanització d’aquest espai, que ha costat al voltant de 120.000 euros. Està previst connectar el punt de recàrrega a la xarxa elèctrica en els propers dies i que pugui entrar en servei.

Les comarques de Lleida compten actualment amb unes 250 estacions de recàrrega d’ús públic per carregar les bateries dels cotxes elèctrics o híbrids.