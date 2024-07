Un curs a Lleida i les Borges prepara joves migrants per poder treballar com a tractoristes

“M’agradaria treballar al camp amb un tractor. L’any passat no vaig poder venir perquè no sabia parlar l’idioma”, explica el Manuel K, un jove albanès de 17 anys que ara, amb el quart dl’ESO superat, participen en el curs de Tractoristes que organitza l’Escola Agrària de les Borges en coordinació amb la Fundació Comunitària Raimat-Lleida.

El Manuel va arribar fa dos anys a Catalunya, en furgoneta, sense familiars que se’n fessin càrrec i com a inici d’un periple que el va portar a centres d’internament i, després, a un pis d’acollida de la Fundació Obra Tutelar Agrària, característiques que, tret del mitjà de transport, comparteix amb els altres sis joves en risc d’exclusió que participen en el curs, que venen de Gàmbia, Guinea Conakry, el Marroc, el Pakistan i el Senegal.

Els nois viuen el curs com una porta que s’obre. “El tractor m’agrada molt, de gran vull treballar al camp i ho faré quan pugui”, explica l’Ahmed A., marroquí de 17 anys que fa poc més d’un any va creuar el canal de la Mànega ocult als baixos d’un camió després d’haver volat amb visa del seu país a Londres.

El curs té l’origen en la detecció d’una necessitat per la fundació de Raimat: “La comunitat ens traslladava que hi ha falta de tractoristes, i volem tancar el cercle de trobar feina per a les persones vulnerables”, assenyala la presidenta, Elena de Carandini.“Hi ha una demanda creixent de tractoristes, però els agricultors no tenen el temps i els recursos, i de vegades, la paciència, per formar-los”, confirma Ferran Camps, cap de Programes de l’escola i instructor del curs, en el qual també participen dos treballadors d’empreses agràries per millorar les seues competències i un jove de Reus interessat a incorporar-se al camp i que va trobar la formació per internet.

El curs, que va tenir l’any passat una edició per a joves en risc d’exclusió i una altra per a treballadors del camp, cada una amb quinze alumnes, inclou 50 hores de formació i 60 de pràctiques en empreses, malgrat que no tots els alumnes accedeixen a aquella fase.

«De gran voldria poder treballar com a agricultor»

Un dels joves que participen en el curs de tractoristes segueix les indicacions de l’instructor en una maniobra. - AMADO FORROLLA

“Tinc interès a treballar i a aprendre. És el meu futur”, explica el Hasan Yannek, gambià de 19 anys que en porta dos a Europa, on va arribar amb 115 persones més en un cayuco que va arribar a La Laguna. “Vam passar calor, set i gana” en una travessia d’onze dies, recorda. “El tractor m’agrada molt, i és fàcil aprendre’n”, diu. Va estudiar al seu país fins als dotze anys, però “després cal buscar-se la vida al carrer”, anota. “De gran m’agradaria treballar d’agricultor”, assenyala.

«M’agrada el camp, potser una manera de viure»

Un dels joves que participen en el curs de tractoristes segueix les indicacions de l’instructor en una maniobra. - AMADO FORROLLA

Als seus 18 anys, l’Ahmeudane Drame en fa quatre que viu en territori de l’Estat després d’haver cobert en una pastera, amb només catorze, la travessia del Senegal a Tenerife. D’allà va arribar a Barcelona on, des d’un centre, va contactar amb la Fundació Tutelar Agrària, una de les entitats que organitza el curs de tractorista. “M’agrada el tractor i m’agrada el camp, pot ser una manera de guanyar-se la vida”, indica. “No és especialment difícil, el més senzill és el volant”, anota.