Salut instal·la a la fi l’aparell de rajos X al CAP de Les Borges

El CAP de Les Borges Blanques disposarà finalment d'aquí a unes setmanes, a primers d’agost com molt tard, d’un aparell de Rajos X que evitarà als usuaris del centre sanitari altres tants desplaçaments a altres localitats perquè els seus metges puguin disposar de radiografies amb què diagnosticar les seues malalties i la seua evolució. Les previsions de Salut apunten que l’aparell pugui ser operatiu fins a tres dies, no obstant, aquestes mateixes previsions estableixen que l’aparell només atengui visites programades però que, tret d’excepcions, no sigui operatiu per atendre urgències les 24 hores del dia, una cosa que requeriria la disponibilitat d’un equip d’almenys quatre tècnics per garantir-ne el funcionament al llarg de tota la setmana.

La falta d’un servei de radiologia en el CAP de Les Borges, malgrat que estava previst, va provocar mobilitzacions ciutadanes i pronunciaments de les institucionals dels municipis de les Garrigues per reclamar la seua posada en marxa.