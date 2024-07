Sindicats de Mossos reclamen l'ampliació "urgent" de la comissaria de les Borges Blanques

El magatzem de la comissaria de les Borges Blanques acull una sala de reunions, entre altres espais que s'hi han habilitats per la manca d'espai.Sindicats

detail.info.publicated acn

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els sindicats SAP i SME de Mossos d'Esquadra han reclamat aquest dimarts l'ampliació "urgent" de la comissaria de les Borges Blanques. En un comunicat, denuncien que l'equipament requereix una important reforma perquè els treballadors han de conviure diàriament amb una situació laboral "patètica, d'autèntica mediocritat, sense les condicions ambientals i de salubritat necessàries". Per pal·liar aquesta situació i donar una solució ràpida a la problemàtica, els sindicats han demanat novament que s'instal·lin tres nous mòduls per ampliar l'espai, els quals asseguren que ja estaven previstos inicialment, tot i que finalment no es van materialitzar.

En concret, els sindicats detallen que el magatzem de la comissaria s'ha hagut d'habilitar com a sala de reunions, magatzem dels endreços i fins i tot en vestidor davant la manca d'espai a les instal·lacions.