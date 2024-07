Les Garrigues, forçada a pagar l'atenció de la gent gran

La provisionalitat de l’actual Govern en funcions ha paralitzat, segons el consell de les Garrigues, part del finançament de la plataforma de serveis de proximitat per a la tercera edat a la comarca, EMPIC.

La iniciativa va ser creada pel consell l’any 2016 en col·laboració amb 22 dels 24 municipis de la comarca per oferir serveis i activitats de manera coordinada amb els centres municipals. Aquesta plataforma ha estat finançada a través d’aportacions municipals, del consell i del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), que assumia les hores d’una tècnica que gestionava el projecte, a través d’un contracte programa.

Des del mes de juny, la Generalitat ha deixat de pagar la tècnica, la qual cosa ha obligat el consell i els ajuntaments a assumir aquest cost sobrevingut, que ascendeix a 28.000 euros.

“És una iniciativa de les Garrigues i no es paralitzarà. Es continuaran prestant els serveis i activitats a tots els pobles perquè és una necessitat”, va dir el president de l’ens comarcal, Antoni Villas. Va afegir que s’ha firmat un conveni amb els ajuntaments per finançar la part proporcional de la tècnica a l’espera de la creació d’un nou Govern i la participació de Drets Socials, “que treballa amb mesures per afrontar enguany”, va dir Villas. “Sabem que els ajuntaments ja no poden assumir més serveis però aquest és bàsic, especialment en una comarca amb un índex d’envelliment del 200% comparat amb el 119 per cent de la mitjana de Catalunya.”

La plataforma es finança per diferents vies: quota anual dels ajuntaments, la gestió per part del consell amb una agent del SOC (amb jornada completa), aportacions del Pla de Salut de la Diputació i del copagament dels usuaris pels serveis que inclouen des de podologia, fisioteràpia, bugaderia o menjadors socials fins a tallers de memòria.

Hi col·laboren quatre centres de serveis municipals en la comarca, Castelldans, la Granadella, Vinaixa i l’Albi, a més d’equipaments municipals a la majoria dels pobles. Vint-i-dos municipis estan adherits al projecte i les persones usuàries arriben a les 789. “Fins a final d’any seran els ajuntaments els que pagaran la part de la tècnica, encara que confiem a trobar més finançament”, va dir Villas.