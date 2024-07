Instal·len 'hotels' de gats a les Borges Blanques per controlar 16 colònies

L’ajuntament de les Borges està portant a terme un pla de gestió ètica i municipal per controlar les colònies felines i gats de carrer. Aquest pla busca controlar la població de gats comunitaris, reduir-ne progressivament el número i protegir-los com a animals de companyia. Actualment hi ha 16 colònies felines a les Borges Blanques.

El pla de gestió que s’aplica és el mètode CER (captura, esterilització i retorn), que permet gestionar aquestes colònies de manera més equilibrada, afavorint la convivència en la via pública. El projecte inclou la millora de les ubicacions de les colònies i els punts d’alimentació, així com la instal·lació de GatHotels en diferents punts de la localitat. Aquests GatHotels són contenidors adaptats com a punts d’alimentació o dormitoris, segons la necessitat de la colònia. Ja se n’han instal·lat dos al carrer Poeta Carles Mas i al carrer Castell Baix, que seran gestionats per voluntaris de Rescats, per la qual cosa no es podrà deixar menjar per alimentar els gats. El disseny i la creació d’aquests espais ha anat a càrrec dels joves del Camp de Treball organitzat per l’oficina Jove de les Garrigues. Els murals de l’exterior dels contenidors volen convertir la convivència amb els felins en un element únic, atractiu i turístic per al municipi. Un dels objectius del projecte de benestar animal és fomentar la participació ciutadana, més enllà del voluntariat.