Premi d'investigació dedicat a Manel Giné

L’ajuntament de les Borges Blanques ha creat el Premi d’Investigació Manel Giné i Freixes per incentivar treballs d’estudi de qualsevol àmbit de les Garrigues. El premi, que està dedicat a l’humanista i gran coneixedor de la història local, s’atorgarà per Sant Jordi i està dotat amb 4.000 euros.

Aquest guardó s’emmarca en la celebració de l’Any Manel Giné i Freixes per recordar la seua contribució com a figura clau a la cultura de la capital i la comarca en el desè aniversari de la seua mort. S’hi poden presentar majors de 18 anys i pot incidir en qualsevol àmbit d’estudi de la comarca. El termini per presentar els originals finalitza el 2 de gener del 2025, en el registre de l’ajuntament de les Borges. Es valorarà que s’utilitzin fons documentals de l’arxiu. S’espera que el premi sigui un incentiu per a tots els investigadors.