Territori desencalla la ronda nord de la C-233 a Arbeca

Traslladar el trànsit de vehicles fora de la travessia urbana de la C-233 al municipi d’Arbeca, permetent la connexió amb la carretera de Belianes, és l’objectiu del departament de Territori al desencallar el projecte de la variant nord de la localitat, redactat i aprovat des del 2006. Ara el departament ha tornat a treure a licitació l’estudi informatiu i ambiental del projecte arran del compromís adquirit amb el consistori per millorar la seguretat al centre de la localitat després de diversos accidents, l’últim mortal el 2019. L’alcalde, Sergi Pelegrí, va avançar que la nova ronda sortirà des de la zona de la cooperativa agrícola (a la C-233 o carretera de les Borges), creuarà la zona nord fins enllaçar amb la carretera de Belianes, l’L-201, i permetrà els enllaços amb els camins de Puiggròs i Mollerussa i la carretera de Vilanova de Bellpuig.

“Tenim dificultats amb vehicles de gran tonatge que entren al nucli urbà amb el perill que suposa, de manera que la variant traurà els camions del centre i guanyarem molta més seguretat a la travessia”, va dir Pelegrí. “Confiem que les obres no es retardin i poder utilitzar les places com carrers, ja que fins ara la plaça Generalitat i els Portals són travessia i no podem actuar-hi”, va dir. Va afegir que després de l’obres el consistori preveu que la titularitat de la travessia sigui municipal.

UP analitza possibles expropiacions al costat de l’N-240

El sindicat Unió de Pagesos va organitzar ahir una xarrada informativa a Juneda sobre el projecte de la variant d’enllaç de l’AP-2 amb l’N-240 a les Borges Blanques. Tècnics especialitzats d’Agroxarxa van exposar als presents el traçat d’aquesta millora de l’N-240 i les possibles afectacions que hi podria haver en finques agrícoles.

El coordinador comarcal de les Garrigues del sindicat, Ramon Bonet, va explicar que l’objectiu va ser assessorar futurs afectats per les obres d’aquest eix viari sobre les expropiacions i possibles indemnitzacions. “És un servei més que oferim des del sindicat per a tots aquells que ho desitgin”, va dir.

L’estudi informatiu de la reforma de la carretera N-240 entre Lleida i les Borges Blanques planteja desdoblar la carretera entre Lleida i Margalef i dotar-la d’un tercer carril des d’allà fins a les Borges Blanques, que enllaçarà amb l’AP-2 poc abans de la connexió actual. La reforma de la carretera requerirà una inversió de 112 milions d’euros, segons el càlcul que va elaborar el ministeri de Transports, que planteja en l’estudi informatiu d’aquest projecte la possibilitat de finalitzar les obres i estrenar-les a partir del 2030.