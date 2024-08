Vista amb jurat popular al novembre per un assassinat a les Borges

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Audiència de Lleida ha assenyalat per al proper mes de novembre el judici contra l’acusat d’assassinar d’una punyalada un veí de les Borges Blanques, de 34 anys, el 9 d’octubre del 2022. La vista se celebrarà amb jurat popular i començarà l’11 de novembre amb l’elecció dels membres que el formaran i està assenyalat fins al dia 15. És el primer judici amb jurat popular que se celebra aquest any a l’Audiència Provincial.

La Fiscalia, com ja va publicar SEGRE, sol·licita per a l’acusat una pena de 20 anys de presó per un delicte d’assassinat al considerar que existeix l’agreujant de traïdoria. Segons l’escrit del Ministeri Públic, els fets van tenir lloc el 9 d’octubre del 2022, quan el processat, acompanyat d’un germà i un amic, van anar a un descampat a prop del cementiri de les Borges, on havien quedat amb la víctima, que anava amb el seu pare, la seua dona i un amic. Es va iniciar una discussió i van quedar a veure’s de nou més tard en un bar de l’avinguda Sardana. Una vegada allà, es van desplaçar fins a un descampat proper, on, en una baralla, l’acusat, “de forma sorprenent, sense que ningú pogués fer res per evitar-ho i amb la intenció d’acabar amb la vida de la víctima”, li va assestar una punyalada a l’abdomen amb un ganivet amb un full de 36 centímetres de llarg. Segons la Fiscalia, la víctima “es va desplomar immediatament mentre que l’acusat se’n va anar del lloc abandonant el ganivet en un solar, que va poder ser recuperat per la Policia”. El ferit va morir hores després a l’Arnau. L’acusació particular sol·licita 25 anys de presó. Segons va declarar l’acusat, en presó preventiva, va ser una baralla per un robatori de marihuana.