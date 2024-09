Vint-i-quatre ponents al primer Fòrum de l'Oli

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Un total de 24 ponents participaran el 2 d’octubre vinent en la primera edició del Fòrum de l’Oli d’Oliva Verge Extra de Catalunya a les Borges. Entre ells hi haurà enginyers agrònoms com Pau Moragas, Francesc Font, Juan Francisco Hermoso o Agustí Romero; consultors turístics, investigadors, cuiners com Carles Gaig, Pep Nogué, Elisabeth Farrero o Xavi Benet; els nutricionistes Gemma Salvador, Jordi Salas-Salvadó i Ana Polo; economistes, periodistes i el president de la DO Garrigues, Enric Damau, entre d’altres. Es desenvoluparà en quatre taules rodones sobre quatre àmbits diferents: la producció, la gastronomia, la salut i la comercialització.

Segons l’alcalde, Josep Farran, temes com la despoblació, l’emergència climàtica, la gestió de l’aigua, la pèrdua de sòl, el paper del mosaic agroforestal de les oliveres en la construcció del paisatges més resilients als incendis forestals, l’accés a la terra i la distribució de la seua propietat, així com la falta de relleu generacional al camp o la transició energètica són alguns temes que es tocaran en aquest fòrum.

Abordar convenientment aquestes derivades i els reptes que plantegen reclama espais de debat constructiu que transcendeixen l’àmbit habitual de certàmens com la Fira de l’Oli de les Borges. El fòrum (FOOVE) naix amb la voluntat de ser una eina al servei d’aquesta necessitat, i respon al compromís que l’organització de la Fira va adoptar en l’edició del passat mes de gener de desplegar al llarg de l’any una agenda política, social, econòmica i cultural, d’acord amb el pes de la cultura de l’oli a Catalunya, en particular a la comarca de les Garrigues, va indicar l’alcalde.