El CAP de les Borges Blanques inicia dimarts vinent l’activitat programada de radiologia

El CAP de les Borges Blanques comença el proper dia 1 d’octubre a realitzar activitat de radiologia, després que en les últimes setmanes s’hagin dut a terme els treballs per instal·lar-hi la unitat radiològica, així com per condicionar la sala on s’ubica l’aparell, a la planta baixa del centre. La unitat de raigs X monitoritzada amb dos detectors permetrà efectuar, previsiblement, unes 5.000 exploracions l’any als veïns i veïnes de les Garrigues sense que s’hagin de desplaçar a d’altres poblacions. Aquest servei havia estat una llarga reivindicació per part de la ciutadania de la comarca.

La implantació d’aquest servei comporta la incorporació d’un tècnic en diagnòstic per la imatge, que farà exploracions programades i urgents de dilluns a divendres en horari de una a vuit del vespre.

La directora del CAP, Meritxell Cunillera, ha destacat que tot i que el servei de radiologia per als pacients de la zona “sempre ha estat garantit”, el fet de posar-lo en funcionament al centre ofereix l’oportunitat de millorar l’oferta sanitària i l’atenció.

Amb aquesta actuació, Salut dona resposta a una demanda dels veïns i professionals de les Garrigues per apropar el servei als ciutadans i garantir l’equitat territorial. L’Àrea Bàsica de Salut (ABS) les Borges Blanques dona servei a unes 16.200 persones dels municipis de l’Albagés, l’Albi, Arbeca, les Borges Blanques, Castelldans, Cervià de les Garrigues, el Cogul, l’Espluga Calba, la Floresta, Fulleda, Juneda, els Omellons, la Pobla de Cérvoles, Tarrés, el Vilosell i Vinaixa.