Dimiteix el portaveu d'ERC a les Borges, al govern amb BxRep

El fins ara regidor de Promoció Econòmica, Economia i Hisenda i primer tinent d’alcalde de l’ajuntament de les Borges Blanques, Salvador Noguera (ERC), va anunciar ahir la seua renúncia a l’acta d’edil “per motius estrictament personals”. La renúncia es farà efectiva avui en el ple municipal i, segons va explicar Noguera, “es tracta d’una decisió meditada i respon a la impossibilitat de continuar exercint les meues funcions a l’ajuntament amb la dedicació que requereixen”.

Així mateix, va manifestar el desig que la seua dimissió sigui vista com un gest per “dignificar l’excel·lent treball que han fet tots els regidors de l’equip de govern” i va mostrar el seu suport als companys que han compartit amb ell les responsabilitats de govern durant els últims 15 mesos. Va afegir que “fa poc més d’un any que em vaig jubilar de la meua feina i no m’ho sembla; ha arribat el moment de parar i donar pas a noves generacions”.Noguera era responsable de les àrees de Promoció Econòmica, Relacions Institucionals i Economia, Hisenda i Fiscalitat i primer tinent d’alcalde de l’ajuntament.Després de les últimes eleccions municipals el també portaveu d’ERC i el llavors regidor de Borges per la República (BxRep), actual alcalde de les Borges, van arribar a un acord de govern a l’ajuntament de la capital de les Garrigues. Així mateix, l’acord va desplaçar del càrrec d’alcaldessa Núria Palau, candidata de Junts, que va ser la força més votada en les eleccions, obtenint sis regidors, a un de la majoria absoluta. Per la seua banda, BxRep va aconseguir quatre edils i ERC en va obtenir tres. També val a dir que Junts havia estat al capdavant de l’ajuntament durant els últims dotze anys. A partir d’ara, la republicana Montse Casals rellevarà amb tota probabilitat Noguera com a tinent d’alcalde, encara que no assumirà les àrees que ostentava ja que l’edil és responsable de l’àrea d’Urbanisme i Espai Públic al consistori.