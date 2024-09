Més de 162.000 € per a la tercera deixalleria comarcal

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

El consell de les Garrigues ha licitat les obres de la tercera deixalleria de la comarca que s’ubicarà a la Granadella i que suposarà una inversió de més de 162.000 euros comptant amb el pagament de l’execució del projecte. Segons fonts de l’organisme comarcal, en l’actualitat només es compta amb aquest tipus d’instal·lació a les Borges i Juneda i està previst redactar ben aviat el projecte per edificar la d’Arbeca. L’equipament de la Granadella s’ha de construir abans que finalitzi l’any per rebre la subvenció de l’Àgencia de Residus de Catalunya, que finança l’actuació al 100 per cent. El termini perquè les empreses presentin propostes finalitza el 9 d’octubre.

D’altra banda, el consell ha posat en marxa l’àrea d’emergència de Cervià i estan pendents les de la Floresta i Juncosa. Ja han entrat en funcionament les de Juneda, Arbeca i la Granadella. Val a recordar que el consell estendrà la recollida porta a porta a tota la comarca el 2025.