Experts del sector de l'oli debaten a les Borges sobre els diferents models productius al primer Fòrum de l'Oli d'Oliva Verge Extra

El pavelló de l'Oli de Les Borges Blanques acull aquest dimecres el primer Fòrum de l'Oli d'Oliva Verge Extra de Catalunya (FOOVE), un espai que té per objectiu debatre i reflexionar sobre el futur del sector des dels àmbits de la producció, la gastronomia, la salut i la comercialització. Hi participen 24 ponents i 200 professionals relacionats directament o indirectament amb el sector. La primera taula rodona de la jornada ha abordat els diferents models productius d'aquest producte, com ara els sistemes d'agricultura regenerativa i els sistemes moderns intensius que cada vegada s'estenen més a les noves zones de regadius. El fòrum està organitzat conjuntament per l'Ajuntament de les Borges Blanques i el Departament d'Agricultura.