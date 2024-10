Setanta anys del Casino de la Granadella

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

L’entitat Casino de la Granadella compleix 70 anys de la seua constitució com a associació cultural i recreativa gràcies a l’esforç d’un grup de joves que volien tenir un espai propi per a activitats ludicofestives. A mitjans dels 50 del segle passat el denominat Centre Juvenil Granadellenc va ser l’encarregat d’organitzar les festes del poble. “Va començar amb 109 socis que feien una aportació mínima de 50 pessetes”, expliquen fonts locals.

Al Casino actuaven orquestres locals i de tot Catalunya. - C.L.G.

Al local ubicat al carrer Emili Pujol, 5, s’han representat centenars d’obres de teatre “i es feien en català malgrat el franquisme. Tot un compromís amb la llengua i la situació política que travessava el país”, afirmen. “Les tardes de ball dels diumenges aglutinaven veïns de tota la comarca al so d’orquestres locals com l’Orquestra Filella o Midells. L’any 1957 es va demanar autorització al govern de Madrid per obrir una sala de cine i allà es van poder veure pel·lícules com Casablanca, que van generar molta expectació”. També hi havia una secció esportiva i, finalment, també es va ocupar d’organitzar la festa major.Setanta anys després la societat d’abans i la d’ara no tenen gaire a veure ja que hi ha hagut nombrosos canvis, expliquen. La seu actual està ubicada al Centre Cívic municipal després d’un acord amb l’ajuntament perquè es fes càrrec de l’antic edifici. L’entitat continua igual d’activa promovent la cultura. L’any 2019 es va adherir a la Federació d’Ateneus de Catalunya i fa dos anys es va recuperar el cine a través del Cicle Gaudí que “ens permet ser dins del circuit estable de cine en català”. Recentment, s’ha creat un Grup de Recerca dedicada a la recollida i difusió de la història de la Granadella.

Teatre, pel·lícules, balls i, per descomptat, una cafeteria les tardes de diumenge de la Granadella. - C.L.G.

Per commemorar aquest aniversari s’han programat durant els propers mesos una sèrie d’activitats com xarrades, teatre, concerts i, com a colofó, una exposició en què es podrà veure la trajectòria del Casino. Serviran per agrair el llegat dels socis i sòcies “que no han deixat de creure en la cultura del nostre país i que han lluitat perquè es mantingui”. El periodista i productor Toni Soler obrirà aquest divendres el programa commemoratiu.