Prop de 40.000 euros per reparar la xarxa de camins local

L’ajuntament de Castelldans està portant a terme obres de reparació de camins locals a la zona de l’Horta, segons va explicar l’alcalde, Conrad Llovera. L’actuació comportarà una inversió de gairebé 40.000 euros i es compta amb subvencions de la conselleria de Territori de la Generalitat. S’ha actuat en 4,5 quilòmetres i s’han fet servir àrids reciclats de la construcció en intervencions promogudes per ens locals de Catalunya, va indicar.

Pel que respecta als camins perjudicats per les pluges de principis de setembre, Llovera va explicar que s’executaran l’any que ve. A més de 30.000 euros calcula l’ajuntament que s’eleven les pèrdues a la xarxa de camins locals pels danys causats per les pluges del passat 3 i 4 d’aquest mes, que van deixar al municipi prop de 80 litres per metre quadrat. D’altra banda, hi cal sumar l’afectació a diverses finques agrícoles on l’aigua es va emportar els tubs del reg per degoteig. Al seu torn, el consistori culpa els grans grups agraris, que han creat grans àrees de cultiu i han desmuntat marges de pedra que servien de contenció.