La Granadella obre el cicle de fires dedicades a l'oli

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Granadella celebrarà els propers dies 26 i 27 d’octubre la desena edició de la fira de l’oli La Primera Prem-sada. Oli, Art i Gastronomia, que obrirà el cicle de certàmens dedicats a l’oli a les comarques de Lleida. L’eix d’aquesta edició serà el regadiu i es preveu l’estrena del documental Terra Verge Extra, que explica la resiliència de la comarca i les perspectives de futur. Dissabte a la tarda es farà la jornada tècnica Del secà al regadiu, la resiliència d’una comarca, en la qual s’explicaran les característiques organolèptiques de l’oli d’oliva arbequina de collita avançada 2024-2025, a càrrec de la responsable del Panell Oficial de Tast d’Olis de Catalunya, Àngels Calvo. El meteoròleg Eloi Cordomí impartirà una xarrada sobre el futur del clima a les Garrigues, i aprofundirà sobre les causes que provoquen l’escalfament global. La primera jornada del certamen acabarà amb un maridatge gastronòmic amb oli Degustus a càrrec del xef Xavier Benet. La fira servirà per entregar, com cada any, un reconeixement a una persona o entitat que ha destacat en l’àmbit de la cultura de l’oli, que serà aquest any per a l’enginyer agrònom Miquel Àngel Solé. La previsió de venda durant els dos dies oscil·la entre els 8.000 i els 10.000 litres d’oli amb un preu que supera els 45 euros la garrafa de 5 litres.

Concurs per al cartell de la fira d’Arbeca

Arbeca ha convocat un nou concurs per escollir el cartell de la pròxima edició de la fira de Santa Caterina i Fira de l’Oli Arbequina, que se celebrarà els dies 22, 23 i 24 de novembre. Els treballs originals es poden presentar a l’oficina d’atenció ciutadana fins al 21 d’octubre.