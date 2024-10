Llum verda dels alcaldes al porta a porta

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

El consell d’alcaldies va aprovar ahir iniciar els tràmits per ampliar la recollida porta a porta a mitjans de l’any que ve. De fet, el consell i l’ajuntament de Castelldans van organitzar dimarts una reunió informativa per a la posada en marxa d’aquest sistema al municipi que va comptar amb la presència d’un gran nombre de veïns interessats. Segons l’alcalde, Conrad Llovera, el consistori vol introduir aquest sistema com més aviat millor ja que és el mètode que permet una major reducció i recuperació de rebutjos. Fonts de l’organisme comarcal van indicar que altres poblacions com Tarrés, el Soleràs i Bellaguarda també han sol·licitat que es facin reunions informatives als seus municipis.

Per la seua banda, el consell està preparant les condicions per licitar la recollida domiciliària que pretén posar en marxa el juliol de l’any vinent. Segons assenyalen fonts de l’organisme comarcal, el contracte amb l’empresa que l’efectua actualment, Jaume Oró, del grup FCC, acaba al juny i aleshores ha d’estar escollida l’empresa que es faci càrrec del servei. El consell compta amb el beneplàcit dels divuit municipis de la comarca on ara no s’aplica, inclosa la capital, les Borges Blanques. De moment, està implantada a Arbeca, Juneda, Cervià, Puiggròs, la Floresta i la Granadella, amb molt bons resultats respecte a l’augment en els índexs de reciclatge i reducció d’entrada de rebutjos a l’abocador. El cost actual per la recollida d’escombraries supera els 1,2 milions d’euros.