El cementiri de mascotes, llest a principis del 2025

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

El cementiri de mascotes del Cogul serà una realitat a finals d’aquest any o principis del 2025, segons va explicar el seu nou promotor, Antoni Joan Torra. Es dirà cementiri Les Potetes i serà el primer cementiri d’animals de la província de Lleida.

Els impulsors han invertit uns 30.000 euros per portar a terme la idea. Per a això s’han utilitzat més de 50 tones de pedra seca calcària, extreta de marges de finques veïnes que han estat aplanades per l’arribada del reg del canal Segarra-Garrigues.L’objectiu és que el cementiri estigui integrat al paisatge i evitar l’impacte visual. Els primers impulsors van ser veïns de la població que ara l’han deixat en mans de Torra. Durant dos anys s’ha anat acumulat material i construint parets, rotondes i jardineres.

Es pagaran entre 50 i 300 euros segons les dimensions de la parcel·la que es triï

Actualment, els treballs se centren a instal·lar tanques i els passadissos que donaran accés a les tombes dels animals. El projecte ja té tots els permisos aprovats. D’aquesta manera, amb una superfície de gairebé 3.000 metres quadrats, el cementiri tindrà una capacitat inicial per acollir uns 200 nínxols que s’aixecaran, inicialment, sobre una base de formigó, encara que està previst que es vagi ampliant fins als 700, van remarcar.Així, es construiran amb grava o escorça d’arbres per reduir l’impacte mediambiental. A més, se subministraran caixes biodegradables en cada enterrament. Al cementiri hi podrà haver gossos de totes les races, i fins i tot gats, els amos dels quals pagaran entre 50 i 300 euros per nínxol, segons les seues dimensions, a més d’una quota fixa anual d’uns sis euros per al manteniment.Així mateix, hi haurà una fossa comuna, de capacitat pràcticament il·limitada. La iniciativa està pensada per a clients de l’entorn urbà que no tenen cap altra manera de desfer-se del cadàver que no sigui la incineració. Oferirà a més el servei de trasllat del cos de la mascota.A les comarques de Lleida, Torrelameu també impulsava un cementiri per a animals al municipi, encara que no s’ha portat a terme. Els més propers són a Riudoms (Tarragona) o a Torrelles del Llobregat (Barcelona).