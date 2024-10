Demanen blindar l'oli de talls de llum

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

“Un tall de cinc segons pot provocar pèrdues enormes a la producció d’oli” en la qual ara les cooperatives de les Garrigues i el Segrià estan immerses. “Per exemple, la màquina de decantació es para, la qual cosa pot comportar fins a mil quilos d’olives malgastats.” Així ho assegurava el president de la Cooperativa de la Granadella, Ramon Barrull, i ratifiquen alcaldes d’altres sis pobles: Arbeca, la Floresta, els Omellons, l’Espluga Calba, Fulleda i Tarrés, que ja van expressar en el passat consell d’alcaldies el seu profund malestar pels microtalls de llum que pateixen cada vegada que plou, l’últim més greu el del dijous passat 17 arran d’una tempesta. Tanmateix, asseguren que es produeixen cada vegada que “cauen quatre gotes” i que són continuats des de fa temps perquè la línia que els afecta està en molt mal estat des de fa temps, assegura l’alcalde d’Arbeca, Sergi Pelegrí. Els alcaldes afirmen que aquesta situació provoca importants perjudicis en les empreses de la zona com són les assecadores de farratges, on fins i tot hi ha perill d’incendis, o en la tèxtil John Fil, on obstaculitza el procés d’elaboració causant greus perjudicis. L’alcaldessa de la Grandella, Elena Llauradó, va remarcar que a la població els microtalls també són continus malgrat que sí que s’han fet millores en la línia que subministra la localitat, “una situació intolerable si el que es pretén és incentivar l’activitat als petits municipis per frenar la despoblació”. Llauradó va remarcar que “això a Barcelona no passa”. Els alcaldes preveuen reunir-se amb les empreses afectades per fer-se ressò del seu malestar i transmetre’l a Endesa perquè s’evitin microtalls els mesos de producció d’oli. Segons els alcaldes, una de les causes que esgrimeix la companyia és l’afectació en les esteses de la fauna avícola, bé els estornells o les cigonyes.

Per la seua part, la companyia elèctrica va atribuir el tall del passat dijous 17 a un llamp en un torre elèctrica de metall de la línia de mitjana tensió de Font-vella que subministra aquestes sis poblacions. La descàrrega elèctrica va trencar el seccionador i un cable de suport. El cable trencat connectava amb la línia elèctrica i aquesta es desconnectava com a mesura de precaució. Aquesta situació va provocar petits microtalls puntuals de pocs segons. Quan la tempesta va acabar la línia va continuar funcionant amb normalitat. L’endemà, els equips d’Endesa van seguir a peu els 20 quilòmetres de la línia elèctrica per trobar el suport metàl·lic que va rebre l’impacte del llamp i, una vegada localitzat, es va reparar. Així mateix, les mateixes fonts van indicar que abans de l’estiu la direcció de l’empresa va mantenir una reunió amb l’alcalde d’Arbeca en la qual es va analitzar la situació i es va presentar un pla de treball que la companyia ja executa i que s’està portant a terme en els terminis previstos. Per fer un seguiment va pactar amb l’alcalde que es convocaria una reunió passat l’estiu. En aquest sentit, la setmana passada es va rebre la petició. Al seu torn, Endesa va destacar que els equips tècnics estan sempre a disposició dels ajuntaments per atendre les situacions puntuals que van sorgint.