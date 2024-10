Un monòlit recorda els efectes de la dana del 2019

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Vinaixa compta des de fa uns dies amb un monòlit que recorda els efectes de la dana que va assolar la localitat fa cinc anys, el 22 d’octubre del 2019, i que va provocar importants desperfectes tant al nucli urbà com en les explotacions agràries i les infraestructures viàries. Les inscripcions del monòlit, de metall, ressenyen com el fort xàfec va fer que l’aigua arribés a assolir un nivell d’1,57 metres d’altura. L’element commemoratiu ha estat instal·lat a la plaça dels Arbres d’aquesta població de les Garrigues. Val a recordar que la tempesta, que va provocar la descàrrega d’aigua més gran en mig segle, també va causar importants desperfectes en poblacions pròximes com ara a Tarrés.