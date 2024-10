Es compleixen cinc anys del pas d'una devastadora DANA per Lleida, "el pitjor temporal dels últims cinquanta anys"

Publicat per Redacció Redactora del digital Alcoletge Verificat per Creat: Actualitzat:

"Pluja devastadora", va titular el diari SEGRE del dijous 24 d'octubre del 2019 en referència a una DANA (fenomen que es produeix quan un front d’aire polar es troba amb un de càlid amb humitat alta) que va deixar carreteres submergides, trens suspesos i danys materials milionaris d'un episodi que va afectar sobretot les Garrigues i el pla de Lleida i a Tarragona, la Conca de Barberà.

La via del tren, al seu pas pels Omellons, a les Garrigues, destrossadaMaite Monné

Una carretera dels Omellons, amb desperfectes a causa dels aiguatsMAITE MONNE

Els municipis d'aquestes comarques es van veure greument afectats, amb molts pobles incomunicats i serveis essencials interromputs. Les afectacions van ser nombroses: tallades l'N-II i vies locals i les línies fèrries de Manresa i de la costa, a més de danys milionaris en els municipis on les precipitacions van ser més abundants com l'Albi (300 l/m2), el Vilosell (270 l/m2), la Pobla de Cèrvoles (254,4 l/m2), Arbeca (200 l/,m2), Castellnou de Seana (168,4 l/m2), les Borges Blanques (164,2 l/m2), l'Espluga Calba (156,7 l/m2), Mollerussa (156 l/m2), Golmès (155,3 l/m2), el Poal (141,6 l/m2), els Alamús (112 l/m2), Vallfogona (111 l/m2) ola Granadella (110 l/m2).

L'Albi, un dels municipis més afectats.Maite Monné

Dos vehicles encastats, a Arbeca.Maite Monné

Danys materials i ajudes d'emergència

El temporal, originat pel fenomen DANA, va causar la interrupció de carreteres principals com l'AP-2 i l'N-240, i nombroses vies secundàries van quedar inutilitzades. També es van suspendre els serveis de rodalies, especialment per acumulacions d’aigua a les vies i desperfectes greus. Com a resultat, diverses escoles van tancar i es van cancel·lar línies de transport escolar. Tot i els danys materials i les pèrdues econòmiques, no es van registrar víctimes mortals a Lleida.

El Torrent de la Femosa, al seu pas per Artesa de LleidaMaite Monné

L’aiguat que va caure a les Garrigues també va arrasar la línia de tren de Lleida a Tarragona (R-13 i R-14), que en alguns dels trams de la comarca va quedar totalment enfonsada i on l’aigua es va emportar fins i tot el balast, motiu pel qual els rails van quedar suspesos sense tocar la superfície. Precisament, entre Vinaixa i Tarrés dimarts a la matinada va descarrilar una locomotora de l’empresa Captrain, sense haver de lamentar danys personals. D’altra banda, la línia de tren de Manresa R-12 entre Bell-lloc i Mollerussa va quedar interrompuda per acumulació d’aigua a les vies.