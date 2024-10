Òpera a l'església de l'Espluga Calba per fusionar música i patrimoni cultural

L’església de la Immaculada Concepció acull actes culturals com concerts musicals. - A.L.E.C.

L’Espluga Calba recupera les representacions d’òpera després de decennis d’absència en els programes d’actes culturals. Amb la intenció d’atansar la cultura i fusionar el descobriment del patrimoni de la població, l’ajuntament obre les portes de l’església barroca de la Immaculada Concepció a tot el públic de la comarca amb motiu de la interpretació el pròxim dia 2 de novembre a les 19.00 hores de l’òpera Les Indes galantes de l’autor del segle XVIII Jean- Philippe Rameau interpretada en forma de cantata per més de 30 músics entre l’orquestra Sinfim, Pardes Cor i els solistes de la companyia.

Aprofitant l’esdeveniment i per donar a conèixer el patrimoni de la població, l’òpera es representarà a l’església decorada amb frescos iniciats per Jaume Mingell i continuats després de la seua defunció pel també reconegut pintor Josep Minguell, el seu fill, i s’organitzaran a les 18.00 hores visites guiades pel temple.Segons fonts municipals, la idea és continuar amb aquesta trajectòria l’any que ve i organitzar actuacions musicals que vagin des de l’òpera fins a altres estils de música que puguin atreure tota mena de públic, des d’obres clàssiques fins a blues o jazz. També es vol promoure la programació teatral amb obres que vagin des del vodevil fins a títols clàssics que es puguin interpretar promocionant espais culturals, en aquest cas, com el castell medieval del segle XII de l’orde hospitalari.

Les mateixes fonts van remarcar que una vegada que s’han recuperat les representacions d’òpera l’objectiu és no perdre-les i poder programar-ne una a l’any almenys per atansar aquest gènere a tots els veïns de la localitat i la comarca. Al seu torn, el regidor del consistori Lluís Amat va remarcar que encara que l’Espluga Calba sigui un municipi petit es treballa perquè veïns i forans puguin disfrutar d’actes culturals i veure el seu patrimoni arquitectònic.