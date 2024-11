La Fira de l'Oli de les Borges se celebrarà del 17 al 19 de gener i obre inscripcions

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de les Borges Blanques ha obert les inscripcions per participar en la 28 edició de la Fira de l’Oli Qualitat Verge Extra, que se celebrarà del 17 al 19 de gener a la localitat.

D’aquesta manera, l’oli tradicional, que està elaborat amb arbequina, és un dels grans protagonistes, encara que el certamen està també obert a altres varietats d’oliva com ara empeltre, sevillenca, argudell, koroneiki, frantoio o coratina, entre d’altres. Aquests olis i varietats ompliran els pavellons firals amb diferents denominacions d’origen, cooperatives, molins privats i associacions de productors, a fi de recollir una pluralitat de tots els models d’emprenedoria, producció i certificació de qualitat al món de l’oli d’oliva. Així mateix, les inscripcions estan obertes fins al pròxim 15 de desembre.D’altra banda, l’ajuntament treballa per ampliar la seua cartera de serveis municipals, amb el propòsit de poder oferir treballs de fusteria, electricitat i fontaneria, a més del maneig de maquinària pesant. En aquest sentit, aquest any va adquirir ja maquinària per a treballs de fusta, amb els quals va convertir la caravana de segona mà en l’Arrelvan i fabrica ara elements decoratius que fins ara havia de llogar.