Llum verda al projecte per netejar amb ramats 60 hectàrees de boscos

L’ajuntament de Tarrés va aprovar en un ple a finals d’octubre el projecte de silvopastura per a la prevenció d’incendis forestals en franges perimetrals de protecció i àrees estratègiques de gestió forestal que suposarà una inversió de 117.636 euros. Segons l’alcalde, Carles Mora, la previsió és licitar-lo al gener i executar-lo a principis del 2025. L’objectiu és eliminar males herbes i gestionar els boscos del municipi, la majoria, de propietat privada.

Així mateix, l’actuació es portarà a terme a les partides de la Gravera i de la Fontfreda mitjançant la pastura de ramats d’ovelles i cabres. Aquesta actuació de silvopastura per evitar incendis continua amb l’experiència que es va abordar l’estiu passat a Fulleda, en 5,5 hectàrees de titularitat municipal. L’objectiu del consistori de Tarrés és intervenir en 60 hectàrees forestals de propietat privada.La gran majoria dels amos del bosc ja han donat llum verda a la iniciativa. S’actuarà en una desena part de l’àrea boscosa del municipi, que té una extensió de més de 600 hectàrees. L’esmentat projecte està finançat amb fons aportats per la Diputació. L’operació comportarà la retirada d’arbres caiguts i la instal·lació de camps closos cinegètics. A més a més, la llenya es distribuirà entre els amos de les zones on s’actuï, va explicar Mora.D’altra banda, el ple va aprovar el projecte executiu per a l’adaptació com a refugi climàtic de l’edifici del Sindicat, que comportarà una inversió de 158.882 euros. Segons l’alcalde, la previsió és que estigui en marxa a l’estiu i està dirigit a persones de la tercera edat que no tenen mitjans de protegir-se de la calor durant els mesos d’estiu. El Sindicat continuarà oferint els seus actuals serveis d’hostaleria i hostalatge així com centre de promoció turística.L’any que ve també s’instal·laran plaques fotovoltaiques a l’ajuntament i el Sindicat per promoure l’estalvi energètic. Aquestes obres també es licitaran a principis del 2025, va indicar l’alcalde.En aquest sentit, tant el projecte de silvopastura com el que s’ha fet per adaptar el Sindicat com a refugi climàtic estaran en exposició pública durant un mes perquè s’hi puguin presentar al·legacions. Està previst que aquesta tramitació quedi resolta definitivament abans de final d’any.

Construcció de dotze nínxols i columbaris l’any vinent

Un altre dels projectes que l’ajuntament vol portar a terme el 2025 és la construcció de dotze nínxols i sengles columbaris, així com la construcció d’una font al mig del cementiri que s’equiparà amb una màquina per elevar taüts fins als nínxols més alts i una escala perquè els usuaris puguin dipositar flors i netejar les tombes. A més a més, també s’adequarà l’espai dedicat als nadons i nonats perquè les famílies tinguin una zona de record.Així mateix, Mora va explicar que també es millorarà el magatzem que s’utilitza per acollir balls i altres activitats, ja que a la localitat no hi ha cap pavelló, on es construiran lavabos.A més, s’habilitarà una sala de lectura a la casa consistorial perquè no hi ha biblioteca per la qual cosa es compta amb una subvenció de 5.000 euros de l’Institut d’Estudis Ilerdencs. També servirà de coworking i espai de reunions.