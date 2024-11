El ganivet utilitzat en el crim de les Borges Blanques tenia 32 dels seus 36 centímetres de fulla tacats de sang

Publicat per redacció / ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Audiència de Lleida ha acollit la segona jornada del judici amb jurat popular per l'apunyalament mortal d'un home a les Borges Blanques el 2022. Un dels responsables de la policia científica dels Mossos ha declarat que el ganivet que es va fer servir per matar la víctima tenia una fulla de 36 centímetres, dels quals 32 estaven tacats de sang.

La defensa de l'acusat va al·legar aquest dilluns que l'agressió va ser per defensar-se. En aquest sentit, un sotsinspector dels Mossos ha dit que no es va localitzar cap arma més al lloc dels fets, però sí que van trobar una navalla entre les pertinences de la víctima, que va morir a l'hospital. Els testimonis van assenyalar l'acusat com a autor del crim. L'agressor va confessar assistit per l'advocat.

