El Sindicat s'exporta a ColòmbiaUna associació turística de Sevilla, a prop de Cali, vol reeditar allà el projecte

Una associació dedicada a la promoció del turisme de la ciutat de Sevilla, a prop de Cali, a Colòmbia, ha sol·licitat la col·laboració del promotor que gestiona el Sindicat de Tarrés, Òscar Balsells, per desenvolupar un projecte similar que es presentarà per competir amb altres projectes i obtenir ajuts del Govern. Segons Balsells, l’objectiu que es persegueix és aconseguir que petits equipaments com el de les Garrigues serveixin d’exemple per frenar la despoblació i desenvolupar activitats que incentivin el turisme. El responsable del projecte va dir que l’associació pretén inspirar-se en la iniciativa de Tarrés per posar en marxa accions de caràcter gastronòmic, esportiu, cultural o patrimonial com Camins de Pedra, que promou la BTT i el senderisme pel terme municipal.