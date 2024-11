Alternatives pel tancament del comerç local

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament dels Torms està buscant alternatives amb què poder resoldre el tancament de la botiga de queviures el 4 de gener vinent. Segons l’alcalde, Josep Guiu, el consistori es compromet a facilitar els medicaments als veïns que ho necessitin, així com la venda del pa. “No comptem que hi hagi interessats a reobrir el negoci o crear-ne algun de nou ja que l’establiment és privat i no preveu llogar, i posar en marxa un nou negoci és improbable ja que som un poble petit”, va indicar.

Guiu va remarcar que “som dins de la comunitat de les Garrigues Altes i es podria contemplar alguna alternativa com la creació de botigues virtuals com la que es vol posar en marxa a l’Albagés que l’estrenarà l’any que ve”. La iniciativa, que ha estat distingida per l’Associació Catalana de Municipis (ACM), que li ha concedit una ajuda de 14.000 euros, suposarà una inversió de 20.000 que sufragarà amb altres subvencions i fons municipals propis. Per la seua part, nou micropobles del Segrià (Torre-serona, Montoliu, Sunyer, Alcanó, Sarroca, Torrebesses, Llardecans, Almatret i Aspa) convertiran a primers d’any els seus comerços en botigues virtuals perquè els veïns puguin comprar tota mena de productes que no tenen. Guiu va indicar que són bones alternatives. Productes com la fruita i la verdura ja els porten amb camió periòdicament, però caldria buscar una alternativa per adquirir altres productes.

La titular de la botiga, Mireia Rius, assegura que el negoci no dona beneficis i prefereix abaixar la persiana per treballar més hores en una altra ocupació que ja té. “No hi ha prou clients. Som 140 habitants”, va assenyalar.