Jerseis televisius i venda d'oli a la X Fira Oleotèxtil de l'Espluga Calva

Més de 2.000 persones espera l’Espluga Calba en la desena edició de la Fira Oleotèxtil, que celebra aquest diumenge i que comptarà amb una quinzena de parades amb productes de proximitat. Segons el regidor de Promoció Econòmica, Lluís Amat, la població de les Garrigues es multiplica per cinc (té poc més de 300 habitants) amb visitants que venen a comprar oli i jerseis i samarretes.

Segons assenyala el president de la Cooperativa John Fil, Albert Balsells, esperen vendre més de 400 unitats, que són les que es van adquirir l’any passat de la marca STJOR a preus especials.

El presentador de TV3 Òscar Dalmau és el responsable dels dissenys de molts dels jerseis i samarretes que porten actors de TV3 en algunes sèries com Com si fos ahir, el presentador de Joc de Cartes, Marc Ribas, o grups musicals com per exemple Oques Grasses. La cooperativa tèxtil, creada el 1969, és la més antiga de Catalunya en funcionament.

Pel que fa a la venda d’oli, la cooperativa estarà oberta durant tot el matí i les garrafes de 5 litres es podran adquirir a 48 euros cada una.

També es preveu una important afluència de públic, que podrà veure el Molí Vell amb degustacions d’oli. A més, l’ajuntament ha programat visites culturals per veure el centre històric, en concret el castell del segle XII i l’església neobarroca del XVII, a banda de les restes del nucli emmurallat, entre altres enclavaments.

Al llarg del matí es podrà disfrutar d’un vermut musical i d’unflables per als més petits juntament amb l’actuació de la colla de Gegants i Grallers.

A més, aquest any s’ha pogut participar en un sorteig a través de les xarxes socials d’un lot valorat en 100 euros compost per un jersei STJOR, deu litres d’oli d’oli verge extra i el llibre 100 anys en imatges de l’Espluga Calba, així com una visita guiada pel castell medieval.

Zones d’estacionament per evitar el col·lapse en la circulació

L’ajuntament ha habilitat zones d’estacionament als afores en previsió del nombre de visitants que hi acudiran amb cotxe aquest diumenge. El regidor de Promoció Econòmica, Lluís Amat, va explicar en aquest sentit que en un dia la població es multiplica sensiblement, per la qual cosa cal prendre mesures perquè no es produeixin col·lapses circulatoris. En aquestes deu edicions de fira, el públic ha anat augmentant sensiblement atret per la venda d’oli i per l’obertura de la cooperativa tèxtil.