Protecció per a Cal Vidal

El consell de les Garrigues ha donat llum verda a la declaració de Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) al conjunt de la Fortificació de Cal Vidal de Bellaguarda que ja havia ratificat prèviament el consistori, que podrà començar els tràmits per assegurar-ne la conservació, segons va explicar l’alcalde, Olegari Alberich. Es tracta d’un edifici de tres nivells i a la planta inferior és on es conserven les restes que formaven part del que va ser una fortalesa medieval. Segons els estudis, pel tipus de construcció hauria de pertànyer al segle XIII i correspondre a una torre de vigilància vinculada al castell pròxim que per l’ampli domini panoràmic possiblement seria l’origen del topònim de la població Bella Guarda.

La primera i la segona plantes acolliran habitatges de lloguer social. De fet, ja s’ha començat a habilitar un dels pisos, va explicar el primer edil.

La planta baixa on es troben les restes històriques és una estança de planta rectangular d’uns cinc metres de llarg i tres d’ample assentada en una roca amb murs de pedra. La coberta està formada per bigues de fusta típicament medieval, segons els experts.

En alguns blocs de pedra s’observen marques gravades que podrien ser la firma del picapedrer. Amb el pas dels anys, aquest edifici va quedar inclòs dins de la trama urbana i es va convertir en els baixos d’un habitatge de manera que, en l’actualitat, no té sortida directa a l’exterior, cosa que, d’altra banda, ha facilitat la conservació. Per les seues característiques tèrmiques es va utilitzar com a celler de la casa mentre va estar habitada.

El consistori, propietari de l’immoble des de fa cinc mesos després d’adquirir-lo als antics amos, té la intenció de preservar aquest espai al pis inferior per explicar l’evolució històrica del municipi, ja que també té unes característiques artístiques remarcables.

L’objectiu és poder obrir-lo al públic quan es recuperi i asseguri l’enclavament, va indicar Alberich. “En el primer i en el segon pisos farem habitatges socials de lloguer perquè puguin viure-hi famílies i, d’aquesta manera, lluitar també contra la despoblació”.

Cal Vidal ha suposat tot un descobriment que ha permès al poble descobrir les restes del que pot donar llum a l’origen del municipi, alhora que permeti la rehabilitació de dos habitatges. Un d’aquests està gairebé llest perquè es puguin iniciar els tràmits per trobar possibles inquilins.