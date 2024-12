Augmenta la freqüència per a la recollida de voluminosos i avisa que sancionarà

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els abocaments de residus voluminosos han augmentat els últims dies. L’ajuntament recorda als veïns que la recollida addicional d’aquests rebutjos, mobles i electrodomèstics, entre d’altres, que es deixen al carrer fora dels horaris i llocs establerts suposa un sobrecost de, com a mínim, uns 6.400 euros, va explicar l’alcalde, Josep Ramon Farran. “Demanem a la ciutadania la màxima col·laboració per acabar amb aquesta mala pràctica i recordem que es pot utilitzar el servei del Punt Net municipal, gratuït per a residus domèstics, als matins, de dilluns a dissabte de 9.00 a 13.00 hores, i a les tardes, dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de 15.00 a 17.00 hores. A més, es pot sol·licitar el servei de recollida de voluminosos si és necessita.

D’altra banda, l’alcalde va indicar que les sancions que es poden imposar si es localitza l’autor dels abocaments poden anar dels 600 als 2.400 euros. Va explicar que la recollida es fa, normalment, una vegada al mes, encara que davant de l’actual situació caldrà fer un viatge més a la setmana i fins a dos per recollir tot el que es troba al carrer, sofàs i fins i tot fustes i matalassos.

A més a més, Farran va indicar que la guàrdia urbana ja vigila els carrers i que sancionarà si es troba algun veí incomplint la normativa.